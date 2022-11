Home » News Calcio Napoli » Sfuma definitivamente l’obiettivo del Napoli: è sbarcato in Italia per firmare con il nuovo club

Il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma ci sono delle squadre che si stanno muovendo in anticipo per sbaragliare la concorrenza. In particolare, uno degli obiettivi del Napoli durante la sessione estiva di mercato è ormai atterrato in Italia per effettuare le visite mediche con un’altra squadra di Serie A.

Colpa di mercato per la Roma: arriva Solbakken

Si tratta della Roma di Josè Mourinho che ha da poco trovato l’accordo con l’ormai l’ex giocatore del Bodo Glimt, Ola Solbakken. L’attaccante norvegese classe ’98, si è distinto particolarmente nel match proprio contro la squadra giallorossa, quando nella scorsa stagione nel corso della Uefa Europa Conference League ha segnato due gol alla formazione capitolina.

Solbakken atterra in Italia: a gennaio la firma con la Roma

L’esterno ventiquattrenne è in scadenza di contratto 31 dicembre 2022, quindi sarà ufficializzato solo all’inizio del 2023, ma dopo esser atterrato a fiumicino nella giornata odierna, Ola Solbakken si è subito recato a Villa Stuart per effettuare come da prassi le visite mediche.

Napoli Solbakken (Getty Images)

Il calciatore norvegese è stato anche accostato sia durante la finestra estiva di calciomercato, che per quella invernale alla squadra allenata da mister Luciano Spalletti, interesse poi non più concretizzato data la quasi ufficialità della firma con la Roma.

Fernando Graziano