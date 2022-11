Skriniar da brividi su Hamsik: “Mi ha fatto piangere, gli sono debitore”, il motivo

È ancora sulla bocca di tutti l’addio di Marek Hamsik alla Nazionale slovacca. Le lacrime dell’ex capitano Napoli, al momento dell’uscita dal campo in Slovacchia-Cile, hanno fatto il giro del mondo scalfendo i cuori di tutti gli amanti del calcio. In particolare, il collega e connazionale Milan Skriniar che si è espresso sull’argomento nella giornata di oggi.

“Hamsik è sinonimo di Slovacchia”, le parole di Skriniar

Tante parole al miele e tante le reazioni positive verso Hamsik, abbracciato e rincuorato anche dall’attuale centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka. Le dichiarazioni odierne provengono però dal centrale dell’Inter Skriniar, intervenuto sulla questione ai microfoni di Sport.sk.

Milan Skriniar (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Sul rapporto personale con Hamsik: “Gli sono debitore. L’ho ringraziato per aver fatto parte della mia carriera ed ho pianto quando Marek è uscito dal campo! È una leggenda del calcio slovacco e mondiale, è triste sapere che non giocherà più in Nazionale“.

Poi, sulla carriera di Marek: “Hamsik sarà per sempre ricordato come uno dei migliori calciatori slovacchi di sempre, anzi, il più forte! È un simbolo per la nazione e un idolo per noi calciatori. Quando pensi alla Slovacchia pensi ad Hamsik!“.

Mario Reccia