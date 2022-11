Il Napoli segue Mazzocchi, ma la Salernitana spara alto: la richiesta di Iervolino

Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione nel migliore dei modi, passando agli ottavi di finale di Champions League e collocandosi in prima posizione in Serie A. Questi due lunghi mesi di stop serviranno alla squadra per recuperare le forze e ripartire al meglio a gennaio. Nel mentre il ds Cristiano Giuntoli si guarda intorno per eventuali colpi in vista della sessione invernale di calciomercato.

Interesse per Mazzocchi: c’è il Napoli e non solo!

In particolare, un’indiscrezione degli ultimi giorni riguarda il giovane talento della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Il centrocampista, costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale per un infortunio rimediato in allenamento, sarebbe nel mirino del Napoli secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.

FOTO: Getty Images, Mazzocchi

Nell’estate scorsa numerosi club come Monza, Spezia, Torino, Bologna e Verona avevano già manifestato il proprio interesse nei confronti del calciatore. Ad oggi, però, Mazzocchi è diventato un obiettivo anche di Roma e Inter. Secondo quanto chiarito dal club campano, il calciatore non lascerà la Salernitana prima di giugno: dunque non sarà possibile tentare accordi a partire da gennaio.

Napoli-Mazzocchi: la richiesta della Salernitana

Sempre secondo quanto riferito dal portale di TuttoSalernitana, Aurelio De Laurentiis avrebbe già parlato con Iervolino per Pasquale Mazzocchi, ma la richiesta dei granata è stata piuttosto alta. Il club avrebbe infatti chiesto come contropartita tecnica Zanoli e Demme, oltre che una cifra tra i 15 e i 20 milioni.