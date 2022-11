Calciomercato Napoli, nel mirino un portiere di Serie A, ma c’è concorrenza!

Il Napoli punta a confermare la rosa costruita quest’estate con numerosi innesti fino a fine stagione, senza eccessive modifiche in questa sessione invernale di calciomercato. Nonostante ciò, il ds Cristiano Giuntoli continua si prepara a muoversi in questi due lunghi mesi di stop tra rinnovi e possibili colpi.

Attualmente al Monza: nuovo futuro per Cragno

Nelle ultime settimane si è palesato l’interesse del Napoli per il portiere di proprietà del Cagliari ma attualmente in prestito al Monza Alessio Cragno. L’estremo difensore classe 94, scontento per le pochissime presenze fino ad ora nella squadra brianzola, sarebbe intenzionato a cambiare aria durante la sessione invernale di calciomercato.

Cragno Napoli (Getty Images)

Anche la Fiorentina sul portiere: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni, come riportato anche dal QS, anche la squadra viola sarebbe interessata al portiere italiano. Per la squadra di proprietà di Rocco Commisso, però, dipende dalle sorti di un altro portiere italiano poco impegnato fin qui: Pierluigi Gollini.

Ex portiere dell’Atalanta, dopo la breve parentesi in Inghilterra con il Tottenham di Antonio Conte, torna in Italia per rilanciarsi ma complici delle papere clamorose (tra le altre quella in Conference League contro i turchi dell’İstanbul Başakşehir) cede il posto al compagno di reparto Terracciano.

Alla fine vedremo chi la spunterà tra le due squadre, la cosa certa è che un giovane talento come Alessio Cragno non può essere relegato in panchina in maniera così inspiegabile.