Home » News Calcio Napoli » Napoli su Guler, spunta una clausola variabile per il classe 2005

La società azzurra si è sempre contraddistinta per colpi, talvolta anche giovani, ma soprattutto mirati e funzionali al progetto Napoli, senza mai ricercare quel “colpo ad effetto”. Fino ad ora questa tattica del presidente e dei suoi collaboratori ha premiato.

Esempio lampante della mentalità societaria azzurra è il colpo Kvaratskhelia, un calciatore poco noto fino a 6 mesi fa, che ora sta incantando in Italia e in Europa.

Mercato Napoli: proposto un 2005

Tra i vari nomi che circolano in queste ora accostati al Napoli c’è anche il centrocampista classe 2005 del Fenerbahce Arda Guler. Il gioiellino turco, nonostante la giovane età, conta già più di qualche presenza quest’anno con la propria squadra. Molto partecipe alla fase offensiva, ricorda l’azzurro Elmas per la sua duttilità.

FOTO: Getty Images, Guler

Il suo ruolo principale è il trequartista ma all’occorrenza spazia su tutto il fronte d’attacco prediligendo però la fascia destra. Ruolo che fin qui ha dato soddisfazioni al classe 2005, infatti proprio mentre esordiva in questa posizione Arda ha siglato il suo primo gol e il suo primo assist in Europa League contro la Dinamo Kiev.

Napoli-Guler: le ultime sul calciatore

Indiscrezione confermata anche da Walter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal.

“Su Guler ci sono anche PSG e Tottenham, al Napoli è stato proposto e verranno fatte delle riflessioni per via della clausola variabile presente nel contratto del ragazzo. Se disputa meno di 1500 minuti in questa stagione la clausola sarà di 5 milioni di euro, se supera il minutaggio sarà di 20 milioni di euro“.

MICHELE D’ERRICO