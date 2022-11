Home » News Calcio Napoli » Ambrosino ancora in gol con l’Italia, ma il Como non lo considera: risposta in diretta dell’azzurro

È da poco terminato il primo tempo della gara amichevole per quanto riguarda le Nazionali Under 20 tra Italia e Repubblica Ceca. La partita è stata sbloccata dal giovane calciatore del Napoli in prestito in Serie B al Como Giuseppe Ambrosino.

L’attaccante classe 2003, è nato sull’isola di Procida ed ha firmato il suo primo contratto professionistico con la squadra azzurra nel gennaio del 2022. Dal primo settembre è in prestito alla squadra lombarda.

Ambrosino decisivo con la nazionale Under 20

Alto 1,87 e possente fisicamente, il gioiello campano ha collezionato con il Napoli primavera, 52 presenze condite da ben 27 reti e 9 assist, prima di esser girato in Serie B per fare esperienza in un campionato maggiore.

Italia Repubblica Ceca amichevole nazionali under 20 November 21, 2022 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Giuseppe Ambrosino gode della stima di Mister Luciano Spalletti e della società, anche l’allenatore dell’Under 20, Carmine Nunziata lo ritiene una pedina fondamentale della squadra tanto da farlo giocare sempre dal primo minuto. Per lui, infatti, si tratta del secondo gol consecutivo con la maglia della Nazionale Under 20, dopo quello realizzato con la Romania.

Poco spazio nel Como? La risposta di Ambrosino

All’intervallo il calciatore ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

“Sono molto contento sia del gol di oggi che di quello contro la Romania. Sono molto contento anche per la squadra, adesso dobbiamo continuare a fare bene nel secondo tempo per portare a casa i tre punti“.

Poco spazio nel Como, come mai? “Io cerco di allenarmi sempre al massimo, poi però sta al mister fare le scelte. Io a prescindere dalla scelta del mister mi alleno bene per dimostrare di poter giocare in quella squadra e in quell’ambito“.

Fernando Graziano