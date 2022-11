El Pampa Sosa a sorpresa: “Spero che il Napoli possa vendicarmi”

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Sosa, ha commentato la prima parte di stagione degli azzurri, facendo riferimento anche al sorteggio degli ottavi di Champions League. Di seguito le sue parole ai microfoni di Vikonos Radio:

“A febbraio ci sarà la Champions League contro l’Eintracht di Mario Gotze che ‘odio’ perché vinse contro la mia Argentina, spero gli azzurri possano ‘vendicarmi’.

FOTO: Getty – Mario Gotze Eintracht Francoforte

La sosta farà bene a Kvara, il Napoli ha vinto tre partite senza di lui e il georgiano può recuperare alla grande, raddoppiando forza e allenamenti. Kvara è stato certamente il migliore degli azzurri, richiama l’attenzione per le sue qualità, ha solo 21 anni. Al secondo posto metto Kim per senso dell’anticipo, per l’umiltà, al terzo potrei mettere Meret, Lobo, Osimhen, o anche Mario Rui, perché tutto il Napoli è stato grandioso”.

Queste le dichiarazioni del “Pampa”, che elogia la prima parte di stagione del Napoli e non dimentica la finale persa dall’Argentina contro la Germania per 1-0, con il gol di Gotze al Mondiale 2014.

Leonardo Matano