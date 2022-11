Sconfitta Italia, Mancini a sorpresa: “Ci è mancata solo una cosa”

Proprio nella giornata in cui è iniziato il Mondiale in Qatar 2022, l’Italia ha disputato un match amichevole contro l’Austria: gli azzurri, per la prima volta nella loro storia, giocano una partita durante un Mondiale ma senza disputare la Coppa del Mondo.

Una giornata da dimenticare per l’Italia

Dunque, una giornata da dimenticare quanto prima per l’Italia: dopo la delusione sempre viva per la mancata qualificazione a Qatar 2022, accentuata quest’oggi dall’inizio della competizione, la nazionale esce sconfitta anche dalla partita amichevole contro gli austriaci.

Sconfitta netta e meritata per la nazionale italiana, i Campioni d’Europa hanno fornito una prestazione davvero deludente e non all’altezza per una squadra che vuole ripartire dopo la cocente delusione contro la Macedonia nel playoff di qualificazione al Mondiale.

Roberto Mancini(Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Mancini sorprende tutti: “Abbiamo fatto una buona partita”

Proprio dell’amichevole, ai microfoni di Rai Sport, ne ha parlato il commissario tecnico Roberto Mancini; queste le sue parole:

Sulla partita: “Il primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol ma non abbiamo segnato, abbiamo commesso diversi errori e abbiamo sofferto. Il secondo tempo, invece, è stato buono ci è mancato solo il gol, siamo stati sfortunati e poco precisi”.

Sul rientro di alcuni giocatori: “Diversi giocatori che sono entrati nel secondo tempo non giocano da molto, peccato aver chiuso con una sconfitta”.

Sul modulo: “Il 3-4-3 oggi non è andato benissimo, abbiamo avuto grandi difficoltà soprattutto quando pressavamo e questo ci ha penalizzato”.