Oggi è stato il giorno dell’inizio dei Mondiali in Qatar con la partita inaugurale tenutasi qualche ora fa tra Qatar ed Ecuador, dove i sudamericani hanno trionfato senza troppi problemi per 2-0 contro la nazionale ospitante apparsa davvero sottotono.

Solamente per questo motivo sarebbe dovuto essere un giorno triste per tutti gli italiani. A rincarare la dose è, però, l’amichevole che si sta tenendo in questi minuti tra gli azzurri di mancini e l’Austria, due tra le grandi escluse in questa competizione.

Di Lorenzo dolorante

Di Lorenzo esce malconcio: condizioni da chiarire

A fine primo tempo il punteggio è sul 2-0 per gli austriaci, con Arnautovic e compagni che hanno dominato in lungo ed in largo questa prima fase di partita.

Da registrare a fine primo tempo un contrasto di gioco molto duro subito da Di Lorenzo, che lo hanno costretto ad uscire dal campo molto dolorante al doppio fischio dell’arbitro che sanciva la fine del primo tempo.

Di Lorenzo esce

Il giocatore ha lamentato un dolore al polso sinistro dopo un contrasto con l’austriaco Wober. Non si conoscono, tuttavia, le reali condizioni del terzino ex Empoli che, quindi, potrebbe essere uscito anche per semplice turnover dopo le tante partite giocate dal giocatore azzurro in questi mesi.