Cos'è l'Italia per gli argentini: non solo Maradona, arriva il commento di Crespo

Tra Italia e Argentina c’è un rapporto speciale, probabilmente perché molti dei più forti calciatori argentini sono passati a giocare per le squadre dello stivale, diventando dei trascinatori e facendo sognare i tifosi.

In occasione di tale argomento è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, attuale tecnico dell’Al-Duhail che in Italia ha vestito le maglie di Parma, Lazio, Inter, Milan, e Genoa.

Di seguito le sue dichiarazioni al giornale:

”Per i bambini argentini che giocano a calcio c’è un solo sogno, arrivare a giocare in Italia seppur ci possano essere campionati più glamour. Il loro obiettivo è conquistare gli stadi delle città italiane perché per noi il vostro paese è il porto d’arrivo, come lo è stata Buenos Aires per gli italiani emigrati nel nostro paese. Adesso che comincerà il Mondiale, qualora l’Argentina dovesse vincere, gran merito andrà al vostro paese per aver dato l’opportunità di giocare a molti argentini affinché diventassero dei veri e propri campioni.

(Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Francesco Esposito