Calciomercato Napoli, firma ad un passo per tre giocatori: i dettagli!

In questa prima parte di stagione tutta la rosa del Napoli sta rendendo nel migliore dei modi, grazie allo splendido lavoro di Luciano Spalletti.

L’allenatore azzurro sta riuscendo a mettere praticamente ogni calciatore azzurro nelle migliori condizioni possibili ed i risultati, sul campo e nello spogliatoio, si vedono eccome.

Il Napoli è al primo posto con ben otto punti di vantaggio sui primi inseguitori alla sosta per il Mondiale.

Per provare a creare un ciclo di risultati straordinari la società azzurra ha tutta l’intenzione di blindare i protagonisti principali della formazione di Spalletti.

VERONA, ITALY – AUGUST 15: Stanislav Lobotka of SSC Napoli celebrates after scoring a goal with team mates during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Messe al sicuro le firme di Alex Meret e di Frank Anguissa, che hanno già rinnovato, tocca ad altri tre giocatori. Oltre al capitano Giovanni Di Lorenzo, si avvicina il momento del rinnovo anche per Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani.

Entrambi dovrebbero firmare per la propria permanenza in azzurro fino al 2027, così come ha fatto Anguissa.

Cristiano Giuntoli è dunque al lavoro senza sosta, non solo per migliorare la rosa del Napoli, ma anche per assicurarsi di tenere ben stretti in squadra i punti cardine della squadra azzurra.

Francesco Esposito