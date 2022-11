Calciomercato Napoli: due big contendono il talento del Bari

Con il campionato fermo per la pausa Mondiali, gli occhi degli appassionati non saranno rivolti solo sugli stadi del Qatar, ma anche sulle incombenti news di calciomercato, in vista della sessione invernale di gennaio.

Il Napoli non è solito fare grandi operazioni in questo mese, e soprattutto ora si vorrebbe evitare quello che, per tutti, è stato un giocattolo pressoché perfetto.

Nonostante questo tanti nomi vengono accostati agli azzurri, ed uno di questi è il gioiello del Bari Walid Cheddira.

Cheddira Bari (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Napoli su Cheddira? La verità sulle voci sulla stella del Bari

Il talento marocchino, convocato dalla sua Nazionale per la spedizione qatariota, sta dimostrando di meritare ben altri palcoscenici rispetto a quello della Serie B. Ragion per cui la sua partenza, in inverno o a fine stagione, è sempre più probabile.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’accostamento al Napoli è naturale per questioni di proprietà ma in realtà i club in prima fila per accaparrarsi il marocchino sono in questo momento soprattutto Lazio e Sporting Lisbona.

Da considerare, inoltre, che il Bari, al momento del suo acquisto dal Parma quest’estate, ha pattuito di dover devolvere ai ducali il 50% dell’eventuale futura rivendita.