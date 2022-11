In Nigeria furiosi con Osimhen, l’amico-giornalista: “Che polemica, vi spiego il motivo”

A breve inizieranno i tanto discussi Mondiali del Qatar. I giocatori che vi faranno parte sono partiti con le rispettive nazionali, prendendo parte ai ritiri in vista dell’esordio nella massima competizione mondiale.

Durante la prima parte di questa lunga pausa dei campionati, sono partiti per le varie amichevoli anche i giocatori che non hanno ottenuto il pass per il Qatar.

Tra questi c’è anche Victor Osimhen, il quale avrebbe dovuto rispondere alla chiamata della sua Nigeria per prender parte all’amichevole di lusso contro il Portogallo, ma a causa di un infortunio non ha potuto rispondere presente.

Osimhen non convocato, polemiche in Nigeria

Il bomber azzurro ha dovuto saltare l’impegno con la Nazionale in seguito ad un infortunio leggero, non specificato. L’attuale capocannoniere della Serie A è stato poi sostituito dall’attaccante della Cremonese Cyriel Dessers.

La notizia – soprattutto in Nigeria – ha portato molti a credere che, in realtà, l’attaccante nigeriano abbia rifiutato la convocazione della sua Nazionale per non rischiare ulteriori affaticamenti.

Per fare definitivamente chiarezza, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni sulla questione:

“L’infortunio è leggero, ma quando si è sparsa la voce dell’infortunio su internet, soprattutto in Nigeria è montata in fretta la polemica sul fatto che non volesse giocare. Osimhen però ha un rispetto altissimo per la nazionale, per evitare polemiche ulteriori ha scelto di non andare a Dubai a ritirare il premio.”

Grande soddisfazione per Osimhen, batte Gavi e Valverde in un prestigioso premio

Oma Akatugba ha rilasciato anche alcune dichiarazioni riguardo i Globe Soccer Awards, nei quali Victor Osimhen è stato eletto come miglior ìcalciatore emergente al mondo, davanti a giocatori del calibro di Valverde e Gavi, di seguito quanto detto:

“La cosa che ha sorpreso di più Osimhen non è stata il premio, ma l’aver battuto due giocatori come Valverde e Gavi che giocano in squadre come Real Madrid e Barcellona, due squadre più blasonate e che ovviamente hanno uno share maggiore. Per Victor è stata una graditissima sorpresa che non fa altro che aumentare la gioia del momento che ha fatto dimenticare il piccolo acciacco che non gli ha permesso di giocare con la Nigeria, sarebbe stato più contento se avesse potuto giocare”.

