Napoli o Roma? Frattesi esce allo scoperto: “Andrò lì”

Davide Frattesi è da un bel po’ di tempo sui taccuini delle big di Serie A viste le sue eccellenti prestazioni con la maglia del Sassuolo, con la quale ha siglato 4 gol in stagione in 15 presenze, attirando l’attenzione del CT della Nazionale Roberto Mancini.

Il centrocampista neroverde è cresciuto nelle giovanili della Roma e il suo sogno è tornare a Trigoria. Desiderio che sembrerebbe corrisposto dal General Manager Tiago Pinto, che pare essere tornato con forza su Frattesi per riportarlo nella capitale dopo il corteggiamento estivo.

Le dichiarazioni di Frattesi su un possibile ritorno alla Roma

Anche il Napoli ha messo nel mirino il gioiellino di casa Sassuolo: il ds Giuntoli prova da tempo a portarlo alla corte di mister Luciano Spalletti ma non si è mai riusciti a chiudere la trattativa, per questo motivo si è virato su altri obiettivi.

Davide Frattesi (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Il centrocampista del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, in aereo per Doha dove ha fatto scalo prima di volare in vacanza, vista la pausa del campionato italiano.

Di seguito, l’anticipazione rilasciata dal quotidiano dell’intervista che sarà pubblicata domani per intero:

Sul possibile ritorno a Roma:

“Dopo la delusione estiva ce la farò, perché per me sarebbe il compimento di un percorso”.

Giuseppe Esposito