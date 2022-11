Home » News Calcio Napoli » Non solo Frattesi, nuovo duello di mercato tra Napoli e Roma: dalla Serie A

Il nome di Davide Frattesi è rientrato prepotentemente nei radar del mercato del Napoli. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo uno dei nomi più apprezzati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che spera di poter sorpassare la Roma nel testa a testa tra le due squadre.

Tuttavia, il calciatore di proprietà del Sassuolo è uscito in queste ore allo scoperto in un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport, nella quale è apparso determinato a concretizzare il suo passaggio in giallorosso.

In ogni caso, il duello a distanza tra il Napoli e la Roma sul mercato sembra non fermarsi al centrocampista della Nazionale.

Ultime mercato Napoli: piace Hjulmand, è sfida alla Roma

Un altro accostato in questi mesi al Napoli sul mercato è quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista di proprietà del Lecce piace molto all’uomo mercato partenopeo e sarebbe pronto a farsi sotto in futuro.

Di seguito, quanto reso noto da La Gazzetta dello Sport:

“Il valore di Hjulmand è già stato indicato dagli esperti: venti milioni. Non è un mistero che in Italia piaccia a Roma e Napoli, ma anche alle big tedesche e a qualche squadra inglese”.