Napoli, rinnovo a sorpresa: avviati i contatti per il futuro

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo. Il club azzurro sta approfittando della sosta per i Mondiali per iniziare a ragionare sul futuro. Attualmente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti sembra migliorabile solo nelle “riserve” ma a gennaio difficilmente si opererà in entrata, a meno di ghiotte occasioni.

La società, però, vuole occuparsi in primis dei titolari e di blindare tutti i calciatori migliori per evitare una nuova rivoluzione di campo dopo quanto accaduto la scorsa estate con l’addio di tutti i “senatori”.

Napoli rinnovo Lozano (Getty Images)

Calciomercato Napoli, rinnovo Lozano: i dettagli

Hirving Lozano si sta dimostrando uno degli uomini migliori per il Napoli di Spalletti. El Chucky ha vissuto un lungo periodo di difficoltà in azzurro, come raccontato dal ritiro del Messico, ma ora ha trovato la sua felicità con la maglia partenopea ed è pronto a diventare decisivo.

Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, il Napoli ha già avviato i contatti con l’entourage di Lozano per parlare del rinnovo di contratto. Il messicano è diventato molto importante per Spalletti per modo di stare in campo e aiutare la squadra anche in fase difensiva, tanto da giocarsi sempre il posto da titolare con Matteo Politano.

Attualmente il contratto di Lozano scade nel 2024 e prolungare in questo momento significherebbe assicurarsi il futuro e non rischiare di perderlo a basso costo in caso di interessamenti dall’estero.