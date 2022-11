Il Napoli del futuro pensa anche al ruolo del portiere. Rinnovato recentemente il contratto di Alex Meret, il club azzurro ora pensa a come rinforzare anche le “seconde” linee. Salvatore Sirigu è arrivato in estate per fare da secondo ed è subito entrato nello spogliatoio da leader.

La sua presenza è stata fondamentale anche per la crescita emotiva e calcistica di Meret che ha acquisito la consapevolezza di essere il primo portiere. E in campo i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.

Sirigu Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Sirigu in bilico: piace Cragno

Al momento Sirigu è l’unico calciatore del Napoli a non aver ancora esordito. Il portiere italiano spesso soffre di problemi muscolari che non gli hanno ancora mai permesso di scendere in campo e il club ha iniziato a guardarsi intorno per capire se e come migliorare anche il reparto portieri.

È certamente facile intuire che Sirigu sarà il portiere titolare della Coppa Italia (che inizierà a metà gennaio contro la Cremonese) per dare il suo contributo alla stagione azzurra.

Secondo quanto riferisce Cronache di Napoli, il club azzurro è alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Alessio Cragno. L’ex numero 1 del Cagliari è attualmente al Monza ma, a sorpresa, è diventeto il secondo di Di Gregorio e non è mai sceso in campo da titolare.

Certamente non è felice della sua situazione e potrebbe chiedere la cessione a gennaio per cambiare aria. Il Napoli è interessato ma non potrebbe garantirgli il posto da titolare e la situazione è in continuo divenire.