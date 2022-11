Il Napoli è sempre attento alle vicende di calciomercato. La pausa per le Nazionali potrebbe essere l’occasione giusta per Cristiano Giuntoli e il suo staff per scovare nuovi talenti e tentare di portarli in azzurro già nella sessione di gennaio.

Ma il Napoli studia già per il futuro e tiene nei radar diversi calciatori di caratura internazionale. In estate sono quasi certi i nuovi assalti delle big europee per Victor Osimhen e Giuntoli dovrà farsi trovare pronto nell’eventualità in cui arrivassero offerte a cifre importantissime per il bomber nigeriano.

Napoli Broja (Getty Images)

Calciomercato Napoli, occhi su Broja: ma c’è il Milan

Il Napoli è interessato ad Armando Broja del Chelsea. Il centravanti albanese non è centralissimo nel progetto dei Blues e in estate potrebbe chiedere di partire per provare una nuova esperienza da titolare. Gli azzurri hanno seguito il suo profilo già in estate, quando si chiacchierava molto del futuro di Osimhen, ma poi non hanno mai affondato il colpo proprio per la permanenza del nigeriano.

Broja è un obiettivo concreto per Giuntoli, ma non solo. Stando a quanto rifersce Il Corriere dello Sport, il Milan è fortemente interessato al centravanti albanese. Tutto dipenderà dal futuro di Zlatan Ibrahimovic che, però, va quasi certamente verso l’addio dal calcio giocato.

Ultime Napoli, la valutazione di Broja

Il Chelsea è bottega cara e anche per Armando Broja non farà sconti. Il classe 2001 è considerato uno dei centravanti più importanti del futuro e i Blues intendono cederlo solo a cifre importanti. Napoli e Milan ne hanno parlato con il club inglese che lo ritiene un attaccante da 35 milioni di euro anche se non ha ancora deciso se pensare a un’eventuale cessione o meno.