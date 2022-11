Calciomercato, Jorge Mendes ci riprova: Cristiano Ronaldo offerto ancora al Napoli

Negli ultimi giorni si parla solo di lui, dopo l’intervista rilasciata a TV Talk, il polverone che si è alzato tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United ha peggiorato ancora di più un rapporto che prima era molto teso e ora lo è ancora di più. Imminente ormai che il fuoriclasse portoghese dovrà trovare una sistemazione al più presto.

Le voci di quest’estate non sono state di certo smentite. I contatti con il Napoli ci sono stati, Jorge Mendes aveva già provato ad intavolare una trattativa con Aurelio De Laurentiis riguardante anche il possibile trasferimento di Victor Osimhen nei Red Devils.

Cristiano Ronaldo Napoli (Getty Images)

Ultime notizie Napoli, Cristiano Ronaldo offerto ancora da Jorge Mendes

Secondo quanto riportato da SportMediaset, CR7 avrebbe iscritto i suoi figli ad una scuola di Lisbona, potrebbe essere un indizio concreto che porterebbe ad un ritorno nella squadra in cui è cresciuto e che farebbe felice gli amanti del calcio e soprattutto i tifosi dello Sporting.

Mendes lavora per trovare un’altra squadra italiana a cui fare una proposta, la diretta interessata è l’Inter, che ha subito rifiutato la proposta del procuratore di Ronaldo, nonostante quest’ultimo si fosse reso disponibile a ridursi l’ingaggio fino a 10 milioni di euro per 6 mesi. La proposta è stata rifiutata anche dal Napoli, che ha rispedito al mittente per la seconda volta il tentativo di Mendes di far approdare Cristiano Ronaldo all’ombra del Vesuvio.

