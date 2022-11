Calciomercato Napoli, l’esperto di mercato non ha dubbi: “Succederà a gennaio”

Il Napoli di Luciano Spalletti è in testa alla classifica ma, nonostante gli ottimi risultati, sono numerose le voci di mercato che si aggirano intorno all’ambiente azzurro in vista dell’imminente sessione invernale.

Finora, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha provveduto a rinnovare i contratti dei giocatori ritenuti fondamentali: basti pensare ai recenti rinnovi di Meret e Anguissa, e ai contatti già ben avviati con Lobotka, Di Lorenzo, Rrahmani e Zielinski. Visti i risultati ottenuti, con ogni probabilità, non ci saranno grosse operazioni di mercato durante la prossima sessione di mercato, ma eventualmente solo piccoli ritocchi alla rosa.

NAPLES, ITALY – Andre Zambo Anguissa (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Bargiggia, rivelazione in diretta sul calciomercato del Napoli: “A gennaio non farà nulla!”

L’esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TvPlay, rivelando le possibili operazioni di mercato delle big di Serie A, di seguito le sue dichiarazioni:

“Non prevedo dei colpi sensazionali almeno per quello che concerne le squadre italiane. Mi aspetto qualcosa forse dall’Inter che è avanti con il Valencia per il prestito di Jesus Vazquez e penso venderà Gosens. Musah invece non credo andrà in prestito all’Inter perché vogliono cederlo”.

Poi, ha aggiunto:

“La Juventus prenderà un esterno. Il Napoli non farà nulla. Poi vedremo cosa accadrà, se ci saranno dei colpi importanti tanto meglio per noi, avremo modo di raccontare tutto”.

Giuseppe Esposito