Bonolis: “Napoli fortunato, negli scontri diretti favorito da episodi”

Il Napoli di Luciano Spalletti, con una prima parte di stagione da record, ha conquistato meritatamente la vetta della classifica, accumulando un notevole vantaggio sulle inseguitrici. Gli azzurri, infatti, si sono portati a +8 sul Milan, +10 sulla Juve e +11 su Inter e Lazio.

SSC Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Serie A, Bonolis: “L’Inter deve ambire allo scudetto, Napoli favorito negli episodi!”

Il presentatore televisivo e storico tifoso dell’Inter Paolo Bonolis ha espresso la sua opinione sulla prima parte di campionato appena concluso, e ha speso alcune parole sul cammino della sua squadra del cuore e del Napoli capolista.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“L’Inter deve ambire allo scudetto. Undici punti di differenza come sono stati persi si possono riguadagnare e non è detto che le squadre che sono più avanti non possano avere momenti di difficoltà dei quali si potrà approfittare. Ci sono ancora 69 punti a disposizione e tutto può essere.

L’Inter deve ancora giocare i due scontri diretti contro il Napoli, che dal canto suo, alcune volte, ha portato a casa i tre punti con quel briciolo di buonasorte che fa parte delle variabili della vita. Le vittorie dei partenopei contro Roma, Lazio o Milan, sono state scaturite proprio da un episodio, e, non me ne vogliano i tifosi del Napoli, ma se questi episodi a volte favorissero anche gli altri, allora si potrà rimediare”.

Giuseppe Esposito