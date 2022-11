La Juventus crede alla rimonta sul Napoli: “Allegri ha un’arma in più”

Il campionato è fermo per la sosta dovuta ai Mondiali, con il Napoli che fin qui ha dominato la Serie A. Eppure, nonostante la netta supremazia degli azzurri, in Italia ci si affanna a capire quale sarà la formazione che alla fine sopravanzerà quella di Spalletti.

Tra le candidate più autorevoli per la vittoria dello scudetto viene indicata la Juventus, attualmente a -10 dalla capolista, che però da gennaio potrà contare su due recuperi molto importanti: il rientro a pieno regime di Federico Chiesa e Paul Pogba.

Proprio il rientro del centrocampista francese – secondo quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – potrebbe rappresentare l’arma in più a disposizione di Max Allegri per la seconda parte della stagione.

FOTO: Getty – Pogba Juventus

Ultime notizie Napoli, contro la Juventus al Maradona previsto il rientro di Pogba

Ecco quanto evidenziato:

“Paul non inizierà ad allenarsi subito in gruppo. Prima un lavoro differenziato in campo, con carichi via via maggiori, indispensabile per ottenere il semaforo verde per unirsi gradualmente ai compagni e magari riassaggiare l’atmosfera da partita nelle ultime amichevoli dell’anno (il 17 test a Londra con l’Arsenal, il 22 quello con il Barcellona probabilmente all’Allianz Stadium).

Un antipasto in vista della “fase 3”, quella più importante tanto per la Juventus quanto per il giocatore: il ritorno tra i convocati per le prime partite del 2023 (Cremonese 4 gennaio, Udinese il 7) con l’obiettivo di essere già protagonista, anche soltanto part-time, nel big match del 13 gennaio contro il Napoli. Uno scontro diretto fondamentale per rafforzare i sogni di rimonta scudetto dopo la risalita dell’ultimo mese e mezzo: dall’ottavo al terzo posto della classifica grazie a sei vittorie consecutive e zero reti incassate.

‘Con i rientri di Pogba e Chiesa ce la possiamo fare’, ha detto Adrien Rabiot nei giorni scorsi alla Gazzetta dello Sport. La pensa così anche Paul, che ha già vissuto la clamorosa rimonta tricolore della Juventus 2015-16″.