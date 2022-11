Home » News Calcio Napoli » Torna in campo al Maradona? Notizia in vista di Napoli-Juventus

La sosta per i Mondiali in Qatar frena il campionato per più di un mese, occasione per alcune squadre di ritrovare giocatori indisponibili in vista del rientro in campo in programma il 4 gennaio 2023.

Tra le big c’è la Juventus che spera di poter contare su alcuni calciatori infortunati, dopo il rientro di Federico Chiesa, subentrato anche nella sfida contro l’Albania in Nazionale, i bianconeri attendono Paul Pogba. Il francese non prenderà parte al Mondiale e spera di recuperare il prima possibile.

Infortunio Pogba: quando torna

L’obiettivo di Pogba è tornare in campo per i primi di gennaio, il centrocampista francese della Juventus spera di essere già nella lista dei convocati per la gara contro la Cremonese in programma il 4 gennaio 2023.

Pogba (Juventus)

Il centrocampista francese, qualora dovesse recuperare, sarà sicuramente un’arma in più per la Juventus che nonostante il grande distacco può ancora sperare di agganciare il Napoli in campionato.

Pogba-Napoli: numeri da record

In questa stagione il polpo ex United non ha ancora giocato un minuto in Serie A, considerando i tempi di recupero le possibilità di vederlo in campo al Maradona non sono così remote. Proprio contro il Napoli il francese ha segnato ben 3 reti in carriera, tra cui il primo in assoluto in maglia bianconera. L’azzurro come avversario che gli porta discretamente bene in Italia.