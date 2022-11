Nasce l’Ital-Napoli: il CT Mancini riparte dal blocco azzurro per un motivo

L’ottima prima parte di stagione del Napoli, sia in Serie A che in Champions League, hanno attirato le attenzioni dei media e delle squadre di tutta Europa. Sono sempre di più gli allenatori che studiano il modello Napoli, merito di un’oculata gestione societaria, del lavoro della dirigenza e di quello dello staff tecnico.

Anche l’Italia di Roberto Mancini sta attingendo sempre più dal Napoli. Nell’ultima sfida, quella vinta per 1-3 contro l’Albania, sono partiti titolari Meret, Di Lorenzo e Raspadori, con Politano invece rimasto in panchina e pronto a scendere in campo contro l’Austria in amichevole domenica.

FOTO: Getty – Di Lorenzo e Meret, Italia

Italia, la Nazionale di Mancini si ispira al Napoli: nasce l’Ital-Napoli

La nascita dell’Ital-Napoli è stata analizzata sull’edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato:

“Un piccolo blocco Napoli non è ragione sufficiente perché l’Italia s’ispiri a Luciano Spalletti. Potrebbe essere un modello di riferimento il 4-3-3 del tecnico napoletano per Roberto Mancini che, però, a Tirana, anche per via delle assenze, ha puntato ad altro, a un modello quasi sperimentale. La depressione è totale, per il fatto che domenica parte il Mondiale degli altri.

La vittoria in Albania dice che il Napoli e la mentalità dei suoi tre moschettieri, trionfa anche in Nazionale. Il blocco Napoli potrebbe essere un imprescindibile modello di riferimento per Mancini”.