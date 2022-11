De Laurentiis spiazza tutti: spunta la novità nel contratto di Kvaratskhelia!

Il Napoli primo in classifica non si muoverà tantissimo in sede di calciomercato a gennaio, piuttosto il d.s. Cristiano Giuntoli sarà impegnato nella conferma di chi la maglia azzurra la veste già. Non è un mistero che i due gioielli più luminosi siano Kvaratskhelia e Kim, già accostati alle big d’Europa.

Per allontanare ogni minaccia e tentazione, il Napoli è già a lavoro per rinnovare e adeguare i contratti dei due calciatori arrivati in estate. A tal proposito, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sporti riporta interessanti aggiornamenti. Ecco quanto evidenziato:

Notizie Napoli, ingaggio e clausola nel contratto di Kim e Kvaratskhelia

“Kim percepisce un ingaggio di 2,5 milioni al netto, che però con il decreto crescita alla società costa solo 3,3 milioni. Discorso che, in maniera diversa, riguarda Kvaratskhelia che ha un ingaggio, premi compresi, di circa 1,4 milioni netti, al lordo nemmeno 2 milioni.

Il Napoli accettò la condizione di una clausola di rescissione, che il coreano potrà sfruttare in una piccola finestra (1-15 luglio prossimi) e solo con club esteri. Per una cifra di circa 50 milioni di euro che varia, legata a un meccanismo sul fatturato di chi compra (più ricca è la società, più alto il conguaglio). Ora De Laurentiis vuol “chiudere” anche quella finestra e per questo si discute di

un adeguamento della cifra di ingaggio e anche di un prolungamento al 2028.

Calciomercato Napoli, opzione di rinnovo nel contratto di Kvaratskhelia

Invece Kvaratskhelia ha già pure una opzione sul contratto per un altro anno alle stesse cifre attuali. Logico che una stella così brillante in Europa ora pensi di poter guadagnare di più, anche se non c’è clausola di uscita dal suo contratto. E il Napoli vuol premiare il georgiano così come il difensore coreano. Tecnicamente bisognerà attendere però il nuovo anno solare per poter firmare sino al 2028.