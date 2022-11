Home » News Calcio Napoli » Juventus, il padre di Gatti provoca: “Spero che il Napoli perda punti, è già successo in passato”

Il Napoli di Luciano Spalletti, contro i pronostici di inizio stagione, ha saputo sorprendere i tifosi e gli appassionati di calcio, mettendo in scena prestazioni di alto livello sia nell’ambito della Serie A che sul palcoscenico internazionale della Champions League. Partite emblema dell’ottima partenza del Napoli, come il 4-1 contro il Liverpool, hanno dimostrato la forza della rosa, valsa il primo posto in campionato a +8 dal Milan e la qualificazione agli ottavi di Champions.

Serie A: la ripresa della Juventus fa tremare il Napoli?

La classifica di Serie A ad oggi vede infatti gli azzurri di Spalletti a quota 41, con il Milan e la Juventus a seguire rispettivamente a 33 e 31 punti. Un recupero non indifferente da parte della Vecchia Signora, che ha realizzato sei vittorie consecutive con porta inviolata, dopo un inizio di stagione sottotono.

Una ripartenza che, nonostante il mancato passaggio alla fase successiva di Champions League, rimette in gioco la squadra di Massimiliano Allegri prima di stoppare il campionato per due lunghi mesi.

Il padre di Gatti sicuro: “La Juve ha superato il periodo negativo”

Per commentare la ripresa della formazione bianconera, ai microfoni di TuttoJuve.com ha parlato il padre del difensore Federico Gatti, accostato in passato anche al Napoli. Nella conversazione telefonica con la redazione, il padre del calciatore ha approfondito la prima parte di stagione della Juventus e le possibilità della squadra di ambire a qualcosa in più del terzo posto.

FOTO: Getty Images, Gatti Juventus

Nel corso della sua intervista il padre di Gatti ha parlato anche del Napoli, augurandosi un calo della squadra di Spalletti.

Di seguito quanto evidenziato:

“Se la Juventus vincesse il campionato sarei molto contento per lui. La Juve sembra aver superato quel periodo negativo che nello sport può sempre capitare, l’auspicio è che ora il Napoli possa perdere qualche punto. Perché non credere nell’incredibile? È già successo, io ci voglio credere“.

Giacomo Maraucci