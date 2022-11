Italia U15, il CT convoca cinque giocatori del Napoli

Dopo Novarello, Coverciano e Roma, toccherà a Catanzaro ospitare la Nazionale Under 15 per l’ultimo raduno di selezione. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato ben 44 ragazzi provenienti dalle società del Sud, di cui 5 del Napoli. Questo viene considerato per l’appunto “l’atto finale” della stagione, grazie anche agli osservatori dell’area scouting della FIGC, che fino ad ora hanno selezionato 176 ragazzi, tra i quali si potrebbe nascondere il futuro del calcio italiano.

Un’ulteriore selezione, poi, verrà messa in atto durante il Torneo di Natale a Coverciano, che si disputerà l’8 Dicembre. Quest’ultimo porterà alla formazione della Nazionale azzurra in vista degli impegni internazionali del prossimo anno.

Convocati Italia U15: selezionati cinque calciatori del Napoli

Di seguito le scelte del mister Favo per questo appuntamento a Catanzaro:

Portieri: Giuseppe Pio Giordano (Napoli), Rocco Dente (Bari), Marco Carmine Guacci (Salernitana), Mattia Ciaccia (Lecce);

Difensori: Francesco Tommasiello (Salerniatana), Samuele Sabatiello (Bari), Antonio Trovato (Crotone), Antonio Aloisi (Avellino), Andrea Curatelo (Cosenza), Claudio Lieto (Napoli), Alessandro Miceli (Catanzaro), Andrea Adorno (Reggina), Davide Federico (Palermo), Mauro Soldani (Bari), Francesco Salvatore Misiano (Catanzaro), Giuseppe Martorano (Reggina), Andrea Pace (Palermo), Gioele Novembrino (Bari), Andrea Palmieri (Lecce), Cosimo Angrisano (Avellino);

FOTO: Getty Images, U15 Italia

Centrocampisti: Antonino Mazzè (Palermo), Antonio Cotroneo (Reggina), Giuseppe Sorce (Crotone), Cristian Aloisio (Catanzaro), Cristian Culurciello (Napoli), Marco Mele (Catanzaro), Walter Menduto (Salernitana), Daniele Amedeo (Reggina), Federico Sivilli (Bari), Gabriele Agrelli (Cosenza); Arnaldo Voghera (Turris), Marco Elia Paolino (Salernitana), Simone Raimondi (Catanzaro), Francesco Morabito (Salernitana), Iacopo Marrocco (Lecce), Elia Favicchio (Turris);

Attaccanti: Raffaele Parisi (Bari), Raffaele Saviano (Napoli), Giacomo Voglino (Francavilla), Mattia Colicchia (Palermo), Salvatore Pignarosa (Napoli), Andrea De Paolis (Lecce), Manuel Di Prima (Reggina), Manuel Alessi (Messina).

Giacomo Maraucci