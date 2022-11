Demme lascia il Napoli a gennaio? Un club si è già fatto avanti: la richiesta

Dopo la grandissima prima parte di stagione al comando della Serie A e qualificato agli ottavi di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti può programmare con serenità il futuro. Il tecnico è molto soddisfatto della rosa a sua disposizione, perciò si augura che l’organico non venga minimamente modificato nel corso del mercato di gennaio.

A chiedere la cessione, però, potrebbero essere quei calciatori in cerca di spazio. Tra questi c’è il tedesco Diego Demme che, complice l’infortunio e la definitiva esplosione di Lobotka, è rimasto ai margini del progetto, scendendo in campo per soli 19 minuti in campionato.

Diego Demme

Calciomercato Napoli, il Valencia di Gattuso vuole Demme a gennaio

Per questo motivo, come riferiscono dalla Spagna, l’ex allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, attualmente sulla panchina del Valencia, sarebbe piombato su Demme, titolarissimo nel suo centrocampo azzurro con Ruiz e Zielinski. Sarà comunque difficile strappare l’ex Lipsia a Spalletti, intenzionato a dargli maggiore spazio nel girone di ritorno.

Per questo l’obiettivo principale degli iberici per la mediana resta sempre Tiemoue Bakayoko, pupillo dell’allenatore calabrese, attualmente al Milan ma di proprietà del Chelsea, che ne detiene il cartellino.