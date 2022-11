Home » News Calcio Napoli » Missione Mondiale in Qatar per il Napoli: a Giuntoli piace la stellina del Camerun

La prima parte di stagione è stata fantastica per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra ha dimostrato di avere una rosa all’altezza per affrontare tutte le competizioni fino a giugno. Ciò permetterà al d.s. Cristiano Giuntoli e a tutto il suo staff di poter programmare serenamente il futuro.

La dirigenza è sempre alla ricerca di talenti e il Mondiale in Qatar sarà sicuramente l’occasione per visionare qualche giocatore già presente sul taccuino del direttore azzurro. A tal proposito, l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela come il Napoli sia sulle tracce di una giovane stella del Camerun, nazionale in cui milita anche Frank Anguissa.

Calciomercato Napoli, al Mondiale sarà osservato Mbeumo del Camerun

Ecco quanto evidenziato:

“Classe 1999, duttile e con ampi margini di miglioramento: è Bryan Mbeumo, uno dei volti più interessanti del Camerun. Con la convocazione al Mondiale ha realizzato il suo sogno da bambino. Versatile ala offensiva, si è fatto apprezzare dal Napoli per il suo mancino e la sua precisione sui calci piazzati.

Simon Ngapandouetnbu è invece il promettente portiere del Marsiglia, che i francesi hanno voluto premiare l’anno scorso con un nuovo contratto. Non parte titolare ma potrebbe presto scalare le gerarchie della squadra del CT Robert Song”.

Foto: Getty – Bryan Mbeumo Brentford

Chi è Bryan Mbeumo, l’esterno del Brentford che piace al Napoli

Bryan Mbeumo è un esterno d’attacco che predilige giocare sulla destra (nel ruolo attualmente occupato da Lozano e Politano, ndr). Si tratta di un giocatore molto duttile e bravo in fase difensiva, tanto da essere schierato anche da mezzala all’occorrenza. Alto 171cm, fa della rapidità uno dei suoi punti forti, oltre che alla tecnica che sfoggia con il suo mancino.

In Premier League, con la maglia del Brentford, ha fin qui collezionato 15 presenze condite da 3 gol e 1 assist. Inizia la carriera tra le fila del Toryes e nel 2019 passa al club inglese venendo pagato 6,5 milioni di euro. Le buone prestazioni oltre manica ne hanno fatto lievitare il prezzo, che già si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.