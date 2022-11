Bianchini svela: “Kvara è parso magico fin dall’inizio, è un eroe”

Il nuovo attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha conquistato il cuore dei tifosi azzurri e non solo, dimostrandosi come vera scoperta di questo campionato di Serie A. Un colpo da maestro messo a segno dal ds Cristiano Giuntoli, che ha messo a disposizione di Spalletti un profilo di alto livello, portandolo qui dalla Georgia.

Napoli-Georgia: l’aumento dei tifosi azzurri grazie a Kvara

Il calciatore si è raccontato nel documentario georgiano Crocobet, divulgato questa mattina. Il Chief International Development Officer del Napoli, Tommaso Bianchini, ha sottolineato la soddisfazione della partnership con Crocobet e non ha risparmiato parole al miele per il georgiano, nuovo idolo dei tifosi azzurri.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È importante per noi avere contatti e rapporti con aziende che condividono i nostri stessi valori, e questo è ciò che fa Crocobet, quindi siamo felici che questa cooperazione possa avere luogo.

Fin dall’inizio abbiamo studiato il mercato georgiano, per capire la natura dei georgiani fans del Napoli. Il loro numero, per quanto sappiamo, è aumentato a dismisura grazie a questo nuovo eroe”.

Stupore per Kvaratskhelia: “Somiglia ad un supereroe!”

“Riguardo Kvaratskhelia, sin dall’inizio è parso che ci fosse qualcosa di magico in lui. Non solo tecnicamente, ma anche la qualità del suo gioco. Non bisogna essere un esperto di calcio per rendersene conto.

Il suo carattere assomiglia a quello di un supereroe, è capace di creare una nuova storia e di renderla conosciuta al mondo”.