Sorteggi Champions, Pellegrini rivela: “Napoli? È la prima cosa che ho pensato”

Il Napoli dopo un percorso straordinario nei gironi di Champions League, dove ha chiuso al primo posto, ha pescato dall’urna di Nyon la squadra tedesca Eintracht Francoforte.

Tra i titolari dei tedeschi c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Luca Pellegrini, terzino in prestito proprio al Francoforte dalla Juventus.

Ai microfono di Tuttosport il difensore ha rilasciato un’intervista dove tocca molti temi, tra cui proprio il match contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Pellegrini Napoli: “Ce la giocheremo!”

Di seguito le parole di Luca Pellegrini rilasciate a Tuttosport:

Sorpreso da quest’annata cosi positiva dell’Eintracht Francoforte? Siete nelle prime posizioni in classifica oltre a esservi qualificati in Champions League per gli ottavi di finale.

“Sapevo che si trattava di una squadra forte e importante, altrimenti non avrei preso in considerazione il trasferimento da Torino. Ci sono ancora margini di miglioramento anche perché siamo una squadra giovane ma che ha un progetto bellissimo. Questa è la strada giusta”.

Poi continua sulla sfida contro il Napoli:

“Obiettivo? Andare avanti di questo passo in tutte le competizioni. In Champions affrontiamo una squadra come il Napoli che ha una rosa lunga e con giocatori di valore, nel calcio però tutto è possibile. Ce la giocheremo. Quando ho visto il nome estratto la prima cosa a cui ho pensato sono stati i miei amici di Napoli, me lo dicevano da una settimana”.

MICHELE D’ERRICO