“Salva l’Italia!”: decisivo contro l’Albania, quanti elogi per un calciatore del Napoli!

Dopo un inizio di stagione strepitoso per il portiere del Napoli Alex Meret, è arrivata la convocazione in nazionale dal Ct Roberto Mancini. Purtroppo, non è una convocazione per disputare i Mondiali, competizione che per la seconda volta consecutiva sarà priva della Nazionale italiana.

Esordio da titolare più che positivo per il portiere azzurro che durante il match tra Albania e Italia di ieri sera, ha salvato almeno in 3 occasioni la porta con interventi davvero provvidenziali.

(Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Albania-Italia: le pagelle di Meret

Di seguito i voti che le varie testate giornalistiche hanno dato all’estremo difensore a testimoniare la sua grande prva:

Tuttosport 7: Il gol è un lampo. Salva al secondo minuto della ripresa su un colpo di testa e poi su due conclusioni albanesi.

Corriere dello Sport 7: Un tiro in porta dell’Albania nel primo tempo, un gol. E non può farci niente. Il suo lavoro inizia nella ripresa e lo fa bene, parando prima su Kumbulla e poi su Roshi.

Gazzetta dello Sport 7: Esordio da titolare. Poco da fare su quel arcobaleno di Ismajli, e invece fa molto dopo.

Corriere della Sera 6,5: Gol imparabile al primo tiro. Si rifà con sicurezza su Kumbulla, Roshi e Skuka, e ringrazia due volte la traversa.

Anche ieri sera il portiere del Napoli ha dimostrato di essere rinato e a suon di ottime prestazioni sta cancellando quelle opache della scorsa stagione.

MICHELE D’ERRICO