Maldini non ha dubbi sullo Scudetto: lo ha detto sul Napoli

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della premiazone come Best Sporting Director of the Year. Cerimonia a cui ha partecipato anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, che è arrivato fino alla nomination finale del prestigioso premio.

“È una soddisfazione”, ha detto Maldini. “Non sono un direttore sportivo, la mia è una figura che non c’è in tutte le squadre, si associa in parte a quella del direttore sportivo e in parte a quella del responsabile dell’area tecnica. Una figura diversa che mi sono cucito un po’ addosso e dopo quattro anni mi fa molto piacere essere qui”.

Intervistato da Sky Sport, il dirigente dei rossoneri ha avuto modo anche di dire la sua in merito alla lotta Scudetto, commentando anche il cammino del Napoli di Luciano Spalletti. La squadra partenopea è, al momento, a +8 proprio sui rossoneri: un vantaggio che gli azzurri sono chiamati a gestire in vista della ripresa delle ostilità, in programma per gennaio.

(Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Serie A: le parole di Maldini sul Napoli e sullo Scudetto

Queste le parole di Paolo Maldini ai microfoni dell’emittente satellitare a proposito della lotta Scudetto con il Napoli:

“Loro hanno messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre perché noi avendo solamente due punti in meno dell’anno scorso e passato comunque il girone di Champions League ci troviamo ad avere 8 punti di distacco con una squadra che ha fatto sinceramente una prima parte di stagione incredibile. Grande merito a loro, sappiamo che non possiamo mollare.

Ci saremo fino alla fine e vedremo: tutto è nelle loro mani e questo è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo”.