Globe Soccer Awards 2022, Giuntoli vs Maldini: assegnato il premio di “Miglior ds del 2022”!

Momento di premiazioni quest’oggi a Dubai, per i Globe Soccer Awards. Tra i finalisti diversi protagonisti del Napoli e, dopo il premio assegnato a Victor Osimhen, è stato assegnato un altro premio, che vale per l’area dirigenziale.

Nonostante l’ottimo lavoro fatto da Cristiano Giuntoli, il Globe Soccer Awards ha deciso di premiare gli attuali campioni d’Italia in carica: Maldini e Massara sono stati annunciati come migliori dirigenti in circolazione, “trofeo” assegnato quest’oggi che premia il Milan per il lavoro fatto nel corso del 2022.

La squadra allestita da Giuntoli e che sta letteralmente brillando, ha colpito e non poco tutti, ma non è bastato per assegnare il premio allo stesso ds del Napoli. Maldini e Massara trionfano dunque a Dubai, battuto il dirigente azzurro.

Maldini Globe Soccer Awards

Maldini batte Giuntoli al Globe Soccer Awards: le parole

Ha parlato sul palco, in merito alla premiazione del Globe Soccer Awards, in compagnia di “Ricky” Massara, dopo aver battuto Cristiano Giuntoli. Ecco le parole di Paolo Maldini: “Grazie, è un grande onore per me. Abbiamo una visione comune io e Ricky e condividiamo i valori della vita in generale”.