L’ex Inter rivela: “Fui ad un passo dal Napoli ma non ci fu l’accordo”

Ecco di seguito le dichiarazioni rilasciate dal campione brasiliano classe 1979, Julio Cesar, inerente ad un retroscena di mercato legato agli anni del Napoli allenato dal tecnico Rafael Benitez.

Julio Cesar rivela: “Parlai con il Napoli”

“È vero, potevo vestire la maglia del Napoli. Quando l’Inter fece la scelta di non puntare su di me e cambiare portiere, io parlai con il Napoli. Ero in un bel momento della mia carriera, il Napoli parlò con il mio procuratore ma non raggiungemmo l’accordo”

Julio Cesar nella sua carriera ha vestito tra le altre le maglie di Inter, Benfica e Flamengo; vincendo più di 20 trofei. Uno fra tutti la Champions League con i nerazzurri nel 2010, inoltre può vantare ben tre titoli con la nazionale verdeoro, una Copa America e due Confederation’s Cup.

Fernando Graziano