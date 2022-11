Ibrahimovic lancia la sfida Scudetto: “Sto tornando”, poi il messaggio al Napoli

Tantissime sorprese in queste prime 15 giornate di Serie A. I pronostici della vigilia di addetti ai lavori e organi di stampa sono stati quasi tutti disattesi, soprattutto per l’avvio straripante e senza precedenti del Napoli di Luciano Spalletti, che è ancora imbattuta e si ripresenterà a gennaio con un rassicurante +8 sulla seconda in classifica che è il Milan.

A proposito dei rossoneri, nonostante qualche battuta d’arresto, soprattutto in campionato, la squadra di Pioli rimane in corsa su tutti i fronti e nella seconda parte di stagione potrà contare sul rientro di Zlatan Ibrahimovic. Stesso centravanti svedese che lancia la sfida, pronto a tornare in campo, per affrontare il Napoli, per la corsa Scudetto.

Zlatan Ibrahimovic (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Ibrahimovic, le parole sulla sfida al Napoli

La stella del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards. Queste le sue parole: “Tanta voglia di tornare. Sto meglio, lavoro. Il premio è importante perché io sono qua – ride, ndr –. Questo campionato è un po’ differente, la prima parte non potevo esserci. La squadra è cresciuta tanto. Il Napoli sta facendo meglio, per questo la classifica è così. La seconda parte è più importante della prima. Scudetto? Perché non dobbiamo crederci, il calcio è così. In Champions è tutto aperto, non c’è un favorito. Maldini e Massara hanno fatto un grandissimo lavoro, stanno crescendo con la squadra e con il club. Il club è nelle nuove mani ma tutti stiamo facendo un grande lavoro.“