Home » News Calcio Napoli » Euro 2032, Italia candidata per ospitare il torneo: c’è la decisione su Napoli

Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar che inizierà tra pochi giorni, l’Italia è pronta a ripartire e pensa già agli Europei del 2032, anno in cui la FIGC vorrebbe ospitare il torneo nel nostro paese.

La FIGC ha concluso in maniera positiva il processo che permette ad una Nazione di candidarsi alla fase finale di EURO 2032. I documenti che sono presenti nel processo di trasmissione compongono il Preliminary Bid Dossier.

Giovanni Di Lorenzo (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Italia Euro 2032, c’è anche Napoli tra le città

La UEFA ha annunciato che l’Italia è ufficialmente tra le candidate per ospitare l’Europeo. L’ultimo grande evento ospitato in Italia risale a più di 30 anni fa, ovvero il Mondiale del 1990.

Le città candidate dalla FIGC per l’Europeo sono undici: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. Sarà testa a testa con la Turchia, vera rivale tra i paesi candidati.

Ora la redazione del Final Bid Dossier dovrà proseguire a visionare le varie candidature fino al 10 aprile 2023, data in cui dovranno essere presentate definitivamente le 10 città candidate dall’Italia.

Successivamente ci sarà l’assegnazione ufficiale dell’evento da parte del Comitato Esecutivo della Uefa che è prevista tra settembre e ottobre 2023, data in cui verrà svelata il paese ospitante per EURO 2032.