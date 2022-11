Home » News Calcio Napoli » Non solo Simeone: Napoli pronto a fare ancora spese in casa Verona

Il Napoli, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha sempre dimostrato di saper fare acquisti mirati, scovando spesso il giovane talento in rampa di lancio.

Infatti il presidente De Laurentiis e i suoi dirigenti si sono sempre contraddistinti per la loro lungimiranza: un esempio lampante è il georgiano Kvaratskhelia, fino a pochi mesi fa uno “sconosciuto” per tutti, mentre ora sta impressionando il mondo intero.

Il taccuino della squadra azzurra è pieno di nomi di ragazzi giovani, che si stanno mettendo in mostra in tutta Europa e in questo caso anche nel nostro campionato. Tra i nomi, spunta il calciatore dell’Hellas Verona, Josh Doig. Filo diretto Verona-Napoli dopo il colpo Simeone?

Doig al Napoli? Azzurri sul classe 2002

Una delle squadre che hanno deluso fin qui in Serie A è sicuramente l’Hellas Verona, che con 10 sconfitte consecutive ha chiuso questa prima parte di stagione ultima in classifica con appena 5 punti.

Josh Doig (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Nonostante la crisi della squadra scaligera, una delle note positive del team allenato da Salvatore Bocchetti è sicuramente Josh Doig, terzino sinistro classe 2002 che ha già messo a referto 2 gol e 2 assist nella sua prima apparizione in un campionato più competitivo di quello scozzese.

Grazie alle sue buone prestazioni diverse big hanno iniziato a mettere gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, c’è anche il Napoli sulle tracce del terzino scozzese.

Insomma il Napoli ancora una volta sta dimostrando di avere un progetto di scouting fuori dal comune e Josh Doig è l’ennesima dimostrazione che la lungimiranza batte sempre il cosiddetto “colpo ad effetto”.

MICHELE D’ERRICO