Gran gol di Giuseppe Ambrosino con la maglia dell‘Italia Under 20. Il calciatore di proprietà del Napoli, ora in prestito al Como (Serie B), ha realizzato la rete del momentaneo 0-2 nella sfida tra Romania e Italia, categoria Under 20.

L’attaccante ha superato il portiere avversario con un delizioso tiro a giro dal limite dell’area. La palla si è insaccata sul secondo palo, lasciando l’estremo difensore Sava completamente spiazziato.

Romania-Italia, il gol di Ambrosino

IL VIDEO DEL GOL:

Gol capolavoro di Giuseppe #Ambrosino, talento del Napoli in prestito al #Como, durante #RomaniaItalia Under 20 del Torneo 8 Nazioni. 👏🏻🤯 pic.twitter.com/wlc7UybzSz — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) November 17, 2022

L’Italia è passata in vantaggio al 34′ con il gol di Fabbian. La rete di Ambrosino, arrivata al 50′, ha fissato il risultato sul momentaneo 0 a 2. I padroni di casa, però, sono riusciti ad accorciare le distanze al 63′ con Stoica, che ha segnato un calcio di rigore battendo l’estremo difensore Desplanches.

La gara tra Romania e Italia, categoria under 20, è valida per il Torneo 8 Nazioni, manifestazione di categoria giocata in ambito europeo che ha raccolto l’eredità del torneo ‘Quattro Nazioni’. Lunedì 21 novembre, allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, di fronte agli azzurrini ci sarà la Repubblica Ceca: calcio d’inizio alle 15.