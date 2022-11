Crescono gli estimatori di Kvaratskhelia: premio del Napoli a fine stagione per blindarlo

Un inizio stagione sicuramente straordinario e oltre le aspettative quello che ha visto protagonista Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, arrivato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro, era stato accolto con leggero scetticismo dalla piazza, ma sono bastate poche partite per far ricredere tutti.

Gli occhi delle big d’Europa sono tutti su di lui, ma il Napoli non ha nessuna intenzione di privarsi subito della sua stella e ha in mente un piano per blindarlo.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Kvaratskhelia Napoli, premio a fine stagione

Una stagione così entusiasmante da parte del Napoli non può passare inosservata e tanti calciatori azzurri sono osservati dalle grandi squadre europee. Kvaratskhelia, insieme a Osimhen, è sicuramente tra le stelle più brillanti di questo Napoli.

Per allontanare le avances dei top club europei, Giuntoli ha in mente un premio a fine stagione: secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, ci sarà un ritocco sull’ingaggio di Kvaratskhelia da 1,4 milioni di euro. Un modo per chiudere subito le porte a chi verrà a bussare alla porta degli azzurri per il georgiano.