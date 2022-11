Salta il Mondiale in Qatar: un calciatore del Napoli può essere convocato al suo posto

Continua il momento negativo della Francia in vista dei Mondiali in Qatar 2022. I transalpini, impegnati nel girone D insieme a Danimarca, Australia e Tunisia, dovranno affrontare la competizione senza gli infortunati Maignan, Kantè e Pogba. A questa lista già lunga e pesante si è aggiunto, nelle ultime ore, un ulteriore nome spicco: Christopher Nkunku.

Christopher Nkunku (Getty Images)

Uscito zoppicante dall’allenamento odierno della Francia, Nkunku salterà ufficialmente i Mondiali a causa dell’infortunio. Il CT francese Didier Deschamps è già al lavoro per rimpiazzare l’attaccante del Lipsia e, fra i nomi, potrebbe figurare una sorpresa per i tifosi azzurri.

Nkunku salta i Mondiali, possibilità per Ndombelè?

Una delle critiche maggiormente mosse dalla stampa francese verso Deschamps è quella di aver convocato un centrocampo giovane e inesperto, troppo inferiore rispetto agli altri reparti del campo. Visto l’infortunio di Nkunku e la possibilità di chiamare un altro giocatore a rapporto (non per forza dello stesso ruolo), potrebbero salire nelle prossime ore le quotazioni di Tanguy Ndombele.

Ndombele Napoli (Getty Images)

Il centrocampista azzurro, in forte crescita nelle ultime partite giocate con il Napoli, era stato escluso dalla lista dei convocati di Deschamps, provocando numerose critiche anche da parte dell’Equipe. Non è dunque esclusa la possibilità di Ndombele di partecipare agli imminenti Mondiali con la sua Francia, portando il numero di azzurri impegnati nella competizione a 6.

Ndombele, perché la convocazione non è un miraggio

Come già detto in precedenza, Nkunku non dovrà essere per forza sostituito da un giocatore del suo stesso ruolo. Deschamps potrà dunque chiamare un qualsiasi calciatore come rimpiazzo e, vista la presenza di un attacco già solido e consolidato, tutto fa pensare alla possibile convocazione di un centrocampista di sostanza.

Ndombele Francia (Getty Images)

Il nome più papabile è ovviamente quello di Tanguy Ndombele, che potrebbe giovare anche degli acciacchi fisici di un altro attaccante francese, Marcus Thuram. Il numero novantuno del Napoli andrebbe così a completare un reparto già composto da Fofana, Rabiot, Tchouamenì, Camavinga, Veretout e Guendouzi.

Mario Reccia