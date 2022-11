Notizie Napoli, Giuntoli scatenato: “In arrivo due rinnovi e un annuncio!”

Il Napoli ha chiuso il primo capitolo del campionato al meglio delle aspettative: primo in Serie A a +8 sul Milan e agli ottavi di Champions League da prima nel girone. Un successo su tutti i fronti per Luciano Spalletti che si prepara a vivere questa sosta con la serenità di chi ha dato il massimo e la convinzione di chi deve mettersi a lavoro per riprendere i giochi da dove li ha interrotti.

Due mesi di stop per la squadra, ma non per lo staff azzurro. Il ds Cristiano Giuntoli, infatti, è a lavoro per ufficializzare i rinnovi di alcuni calciatori azzurri, ormai centrali nella formazione di Spalletti.

Rinnovi Napoli: il programma di Giuntoli

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, conduttore nonché giornalista è intervenuto sulla questione dei rinnovi al Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Fumata bianca per Stanislav Lobotka, per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale del Napoli: “Ci siamo per il rinnovo di Lobotka. Resta da fare solo l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare”.

Dopo il centrocampista polacco, il Ds degli azzurri punta su due colonne portanti della difesa: Di Lorenzo e Rrahmani. L’obiettivo è quello di chiudere a breve, prima della sessione invernale di calciomercato: “Giuntoli è scatenato, vuole mettere mano anche ai rinnovi di Di Lorenzo e Rrahmani. Il direttore sportivo del Napoli conta di chiudere questi altri due rinnovi entro il 31 dicembre“.

Kim e Kvaratskhelia: situazione rinnovo per i nuovi acquisti

Più in avanti Giuntoli tratterà anche il rinnovo di Kvaratskhelia e Kim, le sorprese del mercato estivo che il Napoli non vuole farsi scappare.

FOTO GETTY – Kvaratskhelia

Il giornalista Valter De Maggio ha concluso, infatti, in questo modo: “Giuntoli vuole rivedere l’ingaggio di Kvaratskhelia e rivedere la durata del contratto. Stessa cosa per la clausola di Kim che il Napoli vuole togliere”.