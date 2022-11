“Qualcuno non è al 100%”: l’annuncio del CT fa sognare un azzurro

L’Argentina del CT Lionel Scaloni ha affrontato e vinto 5-0 contro l’Arabia Saudita, in un amichevole di preparazione in vista dell’imminente Mondiale in Qatar. I sauditi si presenteranno al Mondiale dopo aver vinto il girone asiatico di qualificazione al Mondiale, battendo con distacco avversarie più gettonate quali Giappone e Australia.

L’amichevole disputata ha offerto al CT Scaloni la possibilità di chiarire alcuni dubbi di formazioni, in vista dell’esordio mondiale, e di avere informazioni più chiare sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

Lionel Scaloni (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

Scaloni avverte: “Non sono tutti al 100%”

Al termine della gara hanno fatto discutere alcune scelte del mister, alcuni giocatori presenti all’interno della lista dei convocati al Mondiale non hanno preso parte alla partita, non presenziando nemmeno in panchina.

Sono stati esclusi dall’amichevole l’ex Juve Paulo Dybala, Nico Gonzalez della Fiorentina e gli ex atalantini Romero e ‘Papu‘ Gomez.

Di seguito le dichiarazioni del CT sulla loro condizione:

“I quattro che non hanno giocato lo hanno fatto solo per precauzione. Abbiamo tutto il tempo per recuperarli, ma se devo essere sincero ad oggi non so dire al 100% se la lista cambierà o meno. Non sono un mago“

Una possibilità per l’azzurro? I tifosi sognano la convocazione

Le dichiarazioni del CT lasciano intendere che Scaloni potrebbe cambiare la lista dei convocati per Qatar 2022, sostituendo i giocatori che non sono al 100% con altri più freschi. È bene ricordare che i commissari tecnici possono effettuare variazioni della lista dei 26 convocati fino ad un giorno prima dell’esordio nel torneo.

Giovanni Simeone (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tra i giocatori in orbita convocazione, semmai dovessero esserci delle variazioni della lista ufficiale, c’è l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, il Cholito ha dimostrato di meritare la Nazionale durante questa prima parte di stagione, nella quale ha contribuito alla trionfale cavalcata del Napoli siglando 6 gol in 13 partite, tutti molto pesanti, basti pensare al gol fondamentale siglato contro il Milan a San Siro.

Giuseppe Esposito