“Meglio lo scudetto o la Champions League?”, sorpresa in diretta sulla radio ufficiale del Napoli

Il Napoli primeggia in campionato a +8 dal Milan e regala ai tifosi la speranza di sognare per il titolo più ambito. Anche il passaggio agli ottavi di Champions League, traguardo importante dopo la recuperata qualificazione dello scorso anno, alimenta i sogni dei supporter partenopei.

Durante il programma radiofonico “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli il conduttore Valter De Maggio ha riportato una conversazione avuta con dei suoi colleghi, tra cui Carlo Alvino.

“Scudetto o Champions?”, la risposta di De Maggio

Secondo la sua versione lo avrebbero additato come folle perché per questo Napoli preferirebbe la vittoria dello scudetto piuttosto che la vittoria della Champions League. De Maggio, in seguito, si difende dichiarando di essere un romantico e di voler raccontare lo scudetto da giornalista dopo aver vinto da tifoso.

“Preferisco lo scudetto”: le parole di De Maggio

“Oggi sono stato aggredito da Alvino e altri due colleghi. Carlo mi ha dato del pazzo e gli altri mi hanno dato del provinciale. Parlavamo di eventuale gioia e in una possibile scelta tra scudetto e Champions, ho detto che avrei preferito lo scudetto del Napoli. Loro invece preferirebbero la Champions ma io sono romantico e per la prima volta potrei raccontare il Napoli scudettato da giornalista dopo due vittorie da tifoso”.