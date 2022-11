Rabiot lancia la sfida al Napoli: “Crediamo nello scudetto”

Le ultime giornate di Serie A prima della sosta per il Mondiale in Qatar hanno rimescolato le carte in tavola e hanno ridisegnato la classifica. Se da un lato il Napoli non ha mai perso il passo e ha continuato a vincere partita dopo partita, dall’altro le inseguitrici hanno perso dei punti per la strada.

Una delle sorprese dell’ultimo periodo è sicuramente la Juventus: dopo un inizio di stagione disastroso sia in campionato sia in Champions League, i bianconeri sono reduci da sei vittorie consecutive, dove non hanno subito nemmeno una rete, e hanno raggiunto il terzo posto in classifica a -2 dal Milan secondo.

Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Intervista Rabiot, il bianconero sfida il Napoli

Uno dei protagonisti di questo ultimo periodo è Adrien Rabiot, autore di cinque reti tra campionato e Champions League. Il centrocampista francese ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” e ha lanciato la sfida al Napoli per quanto riguarda lo scudetto.

“Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. L’inizio non è stato facile per gli infortuni. Non abbiamo mai giocato al completo, ma avevamo l’obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il Napoli che ha fatto un inizio di stagione incredibile. Ma pure loro perderanno qualche punto per strada, sta a noi approfittarne. Dieci punti sembrano tanti, ma la stagione è lunga.

Il ritorno di Chiesa e Pogba ci farà bene, come il contributo dei giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Insieme possiamo puntare allo scudetto. È quasi un peccato fermarsi adesso perché si è innescato un cambio di mentalità e abbiamo creato il clima giusto, con energia ed entusiasmo“.