Home » News Calcio Napoli » Dedica per il Napoli da Gigi D’Alessio: emozione in diretta al TG1

Durante l’edizione odierna del TG1, si è esibito al pianoforte un’icona della musica italiana e simbolo della città di Napoli: Gigi d’Alessio, il quale ha festeggiato 30 anni di carriera in diretta nazionale.

Il noto cantante napoletano, in vista dell’imminente impegno della Nazionale Italiana, in amichevole contro l’Albania, ha espresso il suo sostegno alla Nazionale di Mancini, ma non ha perso occasione per ribadire la sua fede azzurra.

Gigi d’Alessio

La dedica di Gigi d’Alessio che fa sognare i tifosi azzurri

Gigi d’Alessio, da sempre, è molto apprezzato dall’ambiente Napoli, basti pensare alla sua amicizia con l’ex capitano degli azzurri Lorenzo Insigne, suo grande fan. Insigne ha assistito al concerto del cantante , che si è tenuto a Napoli in Piazza del Plebiscito, quest’estate, per celebrare i 30 anni di carriera del cantautore partenopeo.

Di seguito quanto dichiarato dal cantante in merito ad un classico della sua discografia: il famosissimo brano “Non mollare mai”:

“Mai, non mollare mai. la dedichiamo all’Italia, ma anche al Napoli. Forza Napoli”

Giuseppe Esposito