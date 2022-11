Albania-Italia, convocati i quattro giocatori del Napoli: possibile sorpresa dal primo minuto

Il Mondiale in Qatar è ormai alle porte e sarà un mese lunghissimo per tutti gli italiani. La mancata qualificazione per la seconda volta consecutiva renderà questo campionato del mondo estremamente amaro per tutti i tifosi della Nazionale.

Vista l’assenza in Qatar, l’Italia disputerà due match amichevoli con altre due nazionali che non si sono qualificate al Mondiale: si tratta di Albania e Austria.

Convocati Albania Italia, due esclusi da Mancini

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 28 giocatori per questo doppio impegno della Nazionale. Di questi 28 calciatori, solo due sono esclusi dai convocati per il match di stasera contro l’Albania: il portiere della Lazio Ivan Provedel e il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi non si accomoderanno in panchina insieme ai compagni.

Presenti invece i quattro azzurri Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario

DIFENSORI: Di Lorenzo, Dimarco, Scalvini, Mazzocchi, Gatti, Acerbi, Bonucci, Bastoni

CENTROCAMPISTI: Ricci, Verratti, Tonali, Pessina, Fagioli, Barella, Grifo, Zaniolo, Miretti

ATTACCANTI: Pinamonti, Raspadori, Gnonto, Chiesa, Politano, Pafundi

Albania Italia, possibilità dal primo minuto per Meret?

Tra i calciatori del Napoli convocati da Mancini figura Alex Meret, ormai secondo indiscusso di Gigio Donnarumma. Da quando è stato convocato in Nazionale per la prima volta nel 2017 da Gan Piero Ventura, Meret ha collezionato solo due presenze con Armenia e San Marino, ma entrambe da subentrato.

Questa volta, però, potrebbe arrivare la prima occasione dal primo minuto per lui: l’idea di Mancini è quella di testare il numero 1 azzurro in uno dei due match contro Albania e Austria. Chissà che l’esordio da titolare non possa arrivare proprio stasera.