Calciomercato, non solo Samardzic: al Napoli piace un altro gioiello dell’Udinese

Nell’ultima partita di campionato la squadra di Luciano Spalletti è riuscita ancora una volta a portare i tre punti a casa; questa volta, però, con qualche difficoltà dovuta al blackout degli azzurri negli ultimi 15 minuti. La squadra friulana ha saputo sorprendere nuovamente tutti gli appassionati di questo sport, dimostrando di potersi giocare il posto in una posizione più alta della classifica.

I giovani talenti dell’Udinese, infatti, non sono passati inosservati agli occhio dei maggiori club italiani. Tra questi si posiziona anche il Napoli, con il ds Cristiano Giuntoli che sfrutta questa lunga sosta per studiare rinnovi ed eventuali colpi di mercato da sferrare nella sessione invernale di gennaio.

Gli azzurri lavorano tra presente e futuro: nel mirino due talenti dell’Udinese

L’obiettivo principale del Napoli, però, in questo momento è quello di definire i rinnovi dei calciatori già in rosa, tenendo conto dei numerosi acquisti fatti ad agosto. Nonostante ciò, non mancano monitoraggi nei confronti di alcuni profili interessanti. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb, infatti, tra i calciatori individuati ce ne sono alcuni dell’Udinese.

Il primo nome è quello di Beto Betuncal, ragazzo dalle caratteristiche simili a quelle di Victor Osimhen e che, dunque, non andrebbe a stravolgere più di tanto il gioco di Luciano Spalletti. Il secondo nome, quello più caldo nelle ultime ore, è quello di Lazar Samardzic, trequartista tedesco che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione, contando tre reti, di cui una contro gli azzurri nell’ultima di campionato, ed un assist.

