Calciomercato Napoli, a lungo inseguito da Giuntoli: firma per un’altra squadra di Serie A!

Chiuso il primo capitolo del campionato di Serie A, inizia ad avvicinarsi sempre più il Mondiale in Qatar, che andrà dal 20 novembre al 18 dicembre. Nelle ultime partite molte squadre sono state penalizzate da molteplici infortuni; come ad esempio la Polonia con l’infortunio shock di Drągowski. Inoltre, data la mancata qualificazione, mancheranno moltissime stelle del calcio europeo a questo Mondiale, tra i più importanti il norvegese Erling Haaland.

Oltre al Mondiale, un altro tema centrale in questo periodo in assenza del campionato nazionale, è il calciomercato, che riaprirà i giochi a gennaio per la sessione invernale. In particolare, uno degli obiettivi nel mirino del ds Cristiano Giuntoli ha firmato con un altro club di Serie A.

Solbakken annuncia l’affare:” Andrò in un top club”

Napoli Solbakken (Getty Images)

Ola Solbakken sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Ad annunciare l’affare è proprio il 24enne sui social spiazzando tutti. Il norvegese raggiungerà a Gennaio, a parametro zero, la squadra di Mourinho, dopo la fine del contratto che lo lega al Bodo Glimt. I giallorossi, dunque, hanno vinto lo scontro con i partenopei, che nella finestra estiva avevano manifestato un forte interesse per l’esterno 24enne.

Roma-Solbakken: l’accordo e le cifre

Il ragazzo per le proprie qualità palla al piede potrebbe giocare al fianco di Tammy Abraham, togliendo così spazio a Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo a Roma guadagnerà un milione a stagione con un contratto duraturo per i prossimi quattro anni e mezzo.

Giacomo Maraucci