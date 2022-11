Chiedono della stagione a Meret: c’è la risposta secca sul Napoli

L’Italia del CT Mancini ha battuto l’Albania con un rotondo 1-3, in un amichevole dal sapore un po’ amaro, data la mancata partecipazione all’imminente Mondiale.

Gli azzurri hanno portato in campo molte novità, esordio per molti giovanissimi tra i quali il 2006 Simone Pafundi, l’atalantino Scalvini e la sorpresa del centrocampo juventino Niccolò Fagioli. In campo dal primo minuto i partenopei Di Lorenzo, Raspadori e Meret. Quest’ultimo è stato protagonista di un paio di interventi straordinari.

Meret Nazionale Italia (Getty Images)

Meret: “Stiamo facendo una grande stagione”

Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di Rai Sport il portiere del Napoli, Alex Meret, il quale ha commentato la sua prima presenza da titolare in Nazionale, di seguito le sue dichiarazioni:

Sul match vinto a Tirana:

“Buona prova anche se è stata un’amichevole l’abbiamo affrontata al meglio, peccato per il gol subito nel primo tempo, nel secondo siamo stati bravi a fare il terzo gol”

Poi un commento sul futuro prossimo della Nazionale:

“Sappiamo che dobbiamo lavorare per preparare i nostri prossimi obiettivi, solo lavorando così potremmo fare bene in futuro.”

Sulla straordinaria prima parte di stagione del Napoli, che gli ha permesso di giocarsi il posto da titolare in Nazionale:

“Stiamo facendo un ottima stagione anche con il Napoli, sono contento che il mister (Mancini) mi abbia concesso questa possibilità di giocare titolare”.

Giuseppe Esposito